Индекс цен производителей США в июле вырос на 4.7% в годовом сравнении

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 4.7% против 5.5% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 4.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июне (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 4.2% против 4.7% в июне.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.2%.