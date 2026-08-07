Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле сократилось на 23 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле сократилось на 23 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 85 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за июнь пересмотрены в худшую сторону – с 57 тыс. до 20 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 30 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 80 тыс.

В отчёте NFP говорится, что сокращение рабочих мест наблюдалось в сфере государственного муниципального образования и розничной торговле. В здравоохранении сохранялась тенденция к росту занятости.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в июле выросло на 22.6 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 2.8 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 18 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли сократилась на 40 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах уменьшилось на 26.1 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 19.4 тыс., в оптовой торговле – увеличилось на 4.7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 2.7 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе уменьшилось на 14 тыс., в сфере информационных технологий выросло на 11 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 0.2 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 22 тыс. после повышения на 5 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 5 тыс. после увеличения на 11 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 2 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.5 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в июле уменьшилось в целом на 53 тыс. по сравнению с июнем. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксирован отток 3.2 тыс. сотрудников. Число рабочих мест в сфере государственного муниципального образования сократилось на 49.6 тыс. В годовом сравнении число госслужащих в июле выросло на 904 тыс. до 23.27 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле снизился на 1 процентный пункт (п.п.) и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в прошлом месяце сократилось на 178 тыс. до 6.92 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 87 тыс. до 162.18 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 381 тыс. до 106.19 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 264 тыс. до 169.09 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем составил 61.4%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.91 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июле уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 166 тыс. до 1.77 млн, составив 25.5% от общего числа безработных против 27.3% в июне и 24.9% годом ранее.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 31 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.31 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в июле сократилось на 106 тыс. до 133.55 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 138 тыс. до 28.76 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 123 тыс. до 4.8 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с июнем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.3 часа, как и в июне.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.62 долл против 37.60 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. В июне почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июле выросла на 3.2% после повышения на 3.5% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.5%.

Средняя недельная заработная плата в июле повысилась до 1290.37 долл в сравнении с 1289.68 долл месяцем ранее.