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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2026 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
07.08.2026 15:51

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле не изменилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.3 часа, как и в июне.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.62 долл против 37.60 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. В июне почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июле выросла на 3.2% после повышения на 3.5% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.5%.

Средняя недельная заработная плата в июле повысилась до 1290.37 долл в сравнении с 1289.68 долл месяцем ранее.

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