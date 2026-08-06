Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.3%, как указывалось в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в июне сократился на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 3.5% в мае (пересмотрено с +3.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.19 против 1.30 годом ранее.