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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
06.08.2026 15:37

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 24 тыс.

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 августа, составило 199 тыс., увеличившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 203 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 198 тыс., пересмотрено со 197 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 198.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июля, увеличилось на 24 тыс. и составило 1.801 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.777 млн, пересмотрен с 1.782 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.791 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 июля, сократилось на 4.6 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.04 млн.

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