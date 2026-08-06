Число объявленных корпоративных увольнений в США в июле сократилось на 27% по сравнению с июнем

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в июле сократилось на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 33.43 тыс. (в том числе 9.9 тыс. в технологическом секторе) против 45.85 тыс. в июне.

По сравнению с июлем 2025 года показатель снизился на 46%.

Всего за семь месяцев текущего года было объявлено о планируемом увольнении 477 тыс. сотрудников, что оказалось на 41% меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Технологический сектор с начала года потерял 149 тыс. рабочих мест, став лидером по числу объявленных увольнений.