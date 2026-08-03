Курс доллара 80.0687   Курс евро 91.9589  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2026 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 17:27

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июле продолжила снижаться

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в июле снизилась до 71.1 против 73.0 месяцем ранее. В июне показатель уменьшился на 9.1 пункта.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя до 70.0.

Другие новости

вчера
19:09
Курс юаня на Московской бирже вырос до 11,94 рубля
вчера
18:26
Россия вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца
вчера
17:38
Вторую взлетно-посадочную полосу начнут проектировать в аэропорту Красноярска - губернатор
вчера
17:28
Расходы на строительство в США в июне сократились на 0.1%
вчера
17:27
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июле продолжила снижаться
вчера
17:26
Индекс ISM Manufacturing США в июле вырос
вчера
17:26
Индекс PMI Manufacturing США за июль пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:15
Суд оставил без движения заявление частного инвестора о банкротстве Euroclear Bank
вчера
17:00
ФАС РФ ВОЗБУДИЛА ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ APPLE ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НА IPHONE И IPAD НЕ ПРЕДУСТАНАВЛИВАЮТСЯ "МАКС" И RUSTORE - ВЕДОМСТВО
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.