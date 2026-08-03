Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июле продолжила снижаться

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в июле снизилась до 71.1 против 73.0 месяцем ранее. В июне показатель уменьшился на 9.1 пункта.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя до 70.0.