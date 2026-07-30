Рост ВВП США за II квартал пересмотрен в худшую сторону

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в апреле-июне на 2.1%.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до +2.0%.

В I квартале ВВП США расширился на 2.1%.

Согласно июньскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.2% (пересмотрено с +2.4%).

По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.