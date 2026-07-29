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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2026 г.Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки ...
29.07.2026 21:07

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.50-3.75%

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 29 июля 2026 года.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке одобрил для публикации следующее заявление большинством голосов 9 против 3.

Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 3.5-3.75% в поддержку двойного мандата ФРС. Комитет продолжает свою политику поддержания достаточных резервов в банковской системе.

Экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке. Рост производительности и капиталовложений остается высоким. Рост занятости идет одновременно с расширением рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Инфляция остается высокой по сравнению с целевым показателем Комитета в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в некоторых секторах, включая энергетику. Комитет обеспечит ценовую стабильность.

Против решения по денежно-кредитной политике проголосовали Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан, которые предпочли бы повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 п.п. на этом заседании.

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