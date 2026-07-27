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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2026 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
27.07.2026 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0.3%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.6%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования сократился на 4.0% (пересмотрено с -4.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.9% после его роста на 1.8% в мае (пересмотрен с +1.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.9% в мае (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.8%.

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