Продажи новых домов в США в июне выросли на 1.6% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне выросли на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 628 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 618 тыс. в мае (пересмотрено с 580 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 609 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2025 года продажи новых домов уменьшились на 5.6%.

В целом, в июне было продано 54 тыс. новых домов против 55 тыс. в мае и 61 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей в январе пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (12 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов). Кроме того, было продано 7 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 5 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 1 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 3 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 398.3 тыс. долларов против 412.0 тыс. в мае и 415.7 тыс. в апреле. В июне 2025 года медианная цена проданного дома составляла 409.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 475.4 тыс. долларов против 525.2 тыс. в мае и 499.0 тыс. в апреле. В июне 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 508.7 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 485 тыс. единиц против 486 тыс. в мае и 483 тыс. в апреле.

При зафиксированном в июне уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 9.3 месяца против 9.4 в мае и 9.0 в апреле.