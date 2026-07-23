Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 2 тыс.

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июля, составило 187 тыс., уменьшившись на 22 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 209 тыс., пересмотрено с 208 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 июля, уменьшилось на 2 тыс. и составило 1.796 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.798 млн, пересмотрен с 1.805 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.805 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 июля, выросло на 64.8 тыс. и составило 1.865 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.04 млн.