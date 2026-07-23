ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и предупредил о сохраняющейся неопределенности

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 23 июля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.40%. Ставка по кредитам ЕЦБ сохранена на уровне до 2.65%, ставка по депозитам – на уровне 2.25%.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков.

Ставка по депозитам, составляющая 2.25%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорится, что прогноз цен на энергоносители, несмотря на их высокую волатильность, в настоящий момент близок к базовому уровню июньских прогнозов сотрудников Евросистемы, но значительно выше уровней, зафиксированных до конфликта на Ближнем Востоке. Неопределенность остается высокой, и полное инфляционное воздействие энергетического шока еще не проявилось. Поэтому Совет управляющих внимательно следит за интенсивностью и продолжительностью шока, а также за его косвенными и вторичными последствиями. Регулятор намерен обеспечить стабилизацию инфляции в среднесрочной перспективе на целевом уровне 2%.

ЕЦБ выразил уверенность, что «сохраняет хорошие позиции для преодоления неопределенности, вызванной конфликтом», пообещав, что будет придерживаться подхода в ДКП, основанного на инфляционных прогнозах и связанных с ними рисков в свете поступающих экономических и финансовых данных. ЕЦБ повторил, что не принимает заранее решений относительно конкретного пути изменения процентных ставок.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».