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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2026 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
20.07.2026 17:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.2%

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае.

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

В первом полугодии 2026 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 0.3% после падения на 1.1% за предыдущие полгода.

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