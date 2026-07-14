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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2026 г.Годовая инфляция в США в июне замедлилась, реал...
вчера 15:42

Годовая инфляция в США в июне замедлилась, реальная зарплата выросла

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в июне снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после повышения на 0.5% в мае.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.5% против 4.2% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.8%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне не изменился.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в мае.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.6% против 2.9% в мае.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.8%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне выросла на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.2% в мае (пересмотрено с -0.1%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 0.1%.

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