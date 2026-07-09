Курс доллара 76.6647   Курс евро 87.6661  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2026 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
09.07.2026 17:14

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 2.4% (расширенное сообщение)

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.09 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.19 млн домов.

По сравнению с июнем 2025 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 2.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 440.6 тыс. долл, повысившись на 1.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.56 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.6% по сравнению с маем, но увеличившись на 1.3% в годовом сравнении.

В июне потребовалось бы 4.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами против 4.5 в мае и 4.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в июне в среднем составил 28 дней против 29 в мае и 27 в июне 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в июне достигла 6.49% годовых в сравнении с 6.44% в мае и 6.82% годом ранее.

Другие новости

09.07.2026
18:45
Туристы РФ не пострадали из-за наводнения в Китае - РСТ
09.07.2026
18:00
МВФ не может сообщить дату решения о выплате Украине нового транша кредита - представитель
09.07.2026
17:48
Официальный курс юаня на пятницу - 11,16 руб, доллара - 75,93 руб, евро - 86,59 руб
09.07.2026
17:22
Сектор креативной экономики растет в четыре раза быстрее экономики в целом - Новак
09.07.2026
17:14
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 2.4% (расширенное сообщение)
09.07.2026
17:07
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 2.4%
09.07.2026
17:00
Производители ж/д техники просят принять защитные меры для российского рынка - Алиханов
09.07.2026
16:38
Власти Бали запретили иностранцам открывать бизнес по аренде байков
09.07.2026
16:19
Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 8 тыс.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.