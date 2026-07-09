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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
09.07.2026 16:19

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 8 тыс.

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 июля, составило 215 тыс., уменьшившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 218 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 218.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июня, увеличилось на 8 тыс. и составило 1.814 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.806 млн, пересмотрен с 1.814 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 7 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.808 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 июня, выросло на 26.1 тыс. и составило 1.774 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.93 млн.

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