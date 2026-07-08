EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились почти на 7 млн баррелей

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 3 июля, вырос на 3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 5 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 6.2 млн барр., составив 319.5 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 406 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с августа 2023 года.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении 172 млн барр. нефти из SPR. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение было принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставка указанных объемов нефти из SPR займет примерно 120 дней – до 14 июля, исходя из запланированных темпов разгрузки.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.1 млн барр. и составили 19.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.86 млн барр. в сутки против 13.81 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 июля, сократились на 0.399 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.93 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.07 млн барр.