Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.4 млн баррелей

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 июля, сократились на 0.399 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.93 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.8 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.07 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.9 млн барр.