Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в апреле (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%, как и в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 2.2% в апреле (пересмотрено с +2.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.15 против 1.31 годом ранее.