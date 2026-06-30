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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2026 г.Индекс потребительского доверия в США в июне ум...
вчера 17:10

Индекс потребительского доверия в США в июне умеренно вырос

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 91.2 пункта против 90.6 в мае (пересмотрен с 93.1).

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 94.4.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 3.0 пункта до 116.4.

Индекс экономических ожиданий вырос на 3.0 пункта до 74.4.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 16-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

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