ВВП США в I квартале вырос на 2.1%

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в I квартале 2026 года вырос на 2.1% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.
Ранее сообщалось о росте ВВП в январе-марте на 1.6%.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.
В IV квартале 2025 года ВВП США расширился на 0.5%.
Согласно июньскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.2% (пересмотрено с +2.4%).
По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.