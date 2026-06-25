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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2026 г.ВВП США в I квартале вырос на 2.1%
вчера 15:33

ВВП США в I квартале вырос на 2.1%

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в I квартале 2026 года вырос на 2.1% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в январе-марте на 1.6%.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В IV квартале 2025 года ВВП США расширился на 0.5%.

Согласно июньскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.2% (пересмотрено с +2.4%).

По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.

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