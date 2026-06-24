Курс доллара 75.6347   Курс евро 85.7697  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2026 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
24.06.2026 17:41

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 6.1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 5.2 млн баррелей

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 19 июня, сократился на 6.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.1 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 9.1 млн барр., составив 331.2 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 394.3 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с августа 2023 года.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении 172 млн барр. нефти из SPR. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение было принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставка указанных объемов нефти из SPR займет примерно 120 дней – до 14 июля, исходя из запланированных темпов разгрузки.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр. и составили 19.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.819 млн барр. в сутки против 13.806 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 июня, сократились на 0.765 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.24 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.45 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.982 млн барр.

Другие новости

24.06.2026
17:57
Авиаотрасль для России имеет особое значение - Путин
24.06.2026
17:51
АВИАОТРАСЛЬ ДЛЯ РОССИИ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ - ПУТИН
24.06.2026
17:46
ВЛАСТИ РФ СДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ЛЕТАЛИ РОССИЙСКИМИ САМОЛЕТАМИ, ЗАКАЗ НА АВИАТЕХНИКУ ОГРОМЕН - ПУТИН
24.06.2026
17:42
Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации
24.06.2026
17:41
EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 6.1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 5.2 млн баррелей
24.06.2026
17:40
Ипотечный портфель российских банков в мае увеличился на 0,3% – ЦБ
24.06.2026
17:40
Чистая прибыль банков РФ в мае увеличилась на 4,1% к апрелю, до 362 млрд руб – ЦБ
24.06.2026
17:31
Сертификация МС-21 запланирована на июнь 2027 года - главный конструктор
24.06.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.8 млн баррелей
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.