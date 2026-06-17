Глава ФРС США Кевин Уорш: постоянно растущие цены – это бремя

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 17 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевин Уорш заявил, что экономическая активность в США растет уверенными темпами, однако инфляция значительно превышает целевой уровень в 2%. Он отметил, что постоянно растущие цены – это бремя для экономики.

По итогам состоявшегося 16-17 июня заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Сопроводительное заявление FOMC по итогам июньского заседания, в отличие от предыдущих, оказалось более коротким и лаконичным. В нем не содержалось сигналов о перспективах денежно-кредитной политики (ДКП). В ходе пресс-конференции Кевин Уорш заявил, что ФРС официально отказалась от практики «forward guidance» - предоставления опережающих сигналов о будущих решениях по ставкам. По словам Уорша, некоторые поступающие экономические данные могут быть лишь отголосками прошлого, однако рынки работают наиболее эффективно, когда реагируют на свежие экономические данные, а не пытаются предугадать будущие действия ФРС

Между тем в обновленном экономическом прогнозе ФРС прогноз по медианной ключевой ставке на 2026-2027 годы пересмотрен в сторону повышения на 50 базисных пунктов (б.п.), а на 2028 год – в сторону повышения на 30 б.п. Таким образом, члены ФРС предполагают, что инфляция в США не станет краткосрочным явлением, инфляционные риски сохранятся в ближайшие 2.5 года.

Уорш заявил о создании пяти независимых рабочих групп для пересмотра ключевых направлений работы регулятора. Группы изучат коммуникацию ФРС, баланс, источники данных, производительность труда, рынок труда и подходы к инфляционной политике. По словам Уорша, в группы войдут лучшие специалисты из сферы экономики и других областей, чтобы обновить подходы ФРС к принятию решений.

Глава ФРС анонсировал и другие изменения, сообщив о готовности провести пресс-конференции по этому поводу. Он пообещал «исправить промахи» в ДКП, из-за которых «в течение пяти лет не удавалось достичь целевого показателя по инфляции».

Уорш отказался отвечать на вопрос о каких-либо контактах с президентом США Дональдом Трампом после своего назначения на пост председателя ФРС.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась негативной. К 22:25 мск индекс DJIA снизился на 0.8%, индекс S&P 500 - на 1.05%, индекс Nasdaq Composite - на 0.6%.

Индекс доллара США к 22:25 мск достиг отметки 100.4 (+0.87%). Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0.042 п.п. до 4.487%, доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 0.013 п.п. до 4.933%.