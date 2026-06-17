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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2026 г.Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.9%
17.06.2026 15:41

Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.9%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 0.4% в апреле (пересмотрено с +0.5%).

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 6.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.8% после увеличения на 0.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение базовых продаж в мае на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 7.5%.

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