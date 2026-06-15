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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2026 г.Объём промышленного производства в США в мае вы...
15.06.2026 16:18

Объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.1%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.9% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

По сравнению с маем 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 76.2% против 76.1% в апреле.

Годом ранее – в мае 2025 года показатель составлял 75.9%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.

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