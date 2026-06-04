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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:00

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 8 тыс.

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 мая, составило 225 тыс., увеличившись на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 мая, уменьшилось на 8 тыс. и составило 1.777 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.785 млн, пересмотрен с 1.786 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.777 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 мая, сократилось на 11.2 тыс. и составило 1.686 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.805 млн.

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