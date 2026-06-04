Число объявленных корпоративных увольнений в США в мае выросло на 16% по сравнению с апрелем

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в мае выросло на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 97 тыс. (в том числе 38.2 тыс. в технологическом секторе) против 83.4 тыс. в апреле.

По сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 3%.

Всего за пять месяцев 2026 года было объявлено о планируемом увольнении 397.8 тыс. сотрудников, что оказалось на 43% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.