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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2026 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
03.06.2026 17:08

Компонента занятости индекса ISM Services США в мае осталась в области спада

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизилась до 47.9 пункта против 48.0 месяцем ранее.

Индикатор остался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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