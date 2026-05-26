Индекс потребительского доверия в США в мае умеренно снизился

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 93.1 пункта против 93.8 в апреле (пересмотрен с 92.8).

Аналитики прогнозировали майский показатель на уровне 91.9.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 3.2 пункта до 121.2.

Индекс экономических ожиданий вырос на 1.0 пункт до 74.4.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 15-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

