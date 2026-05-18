18.05.2026 17:15

Индекс деловой активности на рынке жилья США в мае вырос

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в мае составил 37 пунктов против 34 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение индекса на отметке 34 пункта.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

