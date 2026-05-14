вчера 17:36

Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте вырос на 0.9%

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после увеличения на 0.4% в феврале.

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте вырос на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.8% в феврале (пересмотрено с +1.7%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.32 против 1.38 годом ранее.

