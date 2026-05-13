Курс доллара 73.3420   Курс евро 85.9017  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2026 г.Производственная инфляция в США в апреле резко ...
вчера 15:37

Производственная инфляция в США в апреле резко выросла

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в марте (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.5%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 6.0% против 4.3% в марте (пересмотрено с 4.0%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 4.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в марте (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 5.2% против 4.0% в марте (пересмотрено с 3.8%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.3%.

Другие новости

вчера
16:38
Рейсы Air Tanzania из Москвы в Дар-эс-Салам запланированы с 28 мая - расписание
вчера
16:19
Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США при дисбалансе на рынке - ТВ
вчера
16:07
Бывший вице-премьер Сербии Вулин будет участвовать в ПМЭФ в июне - пресс-служба политика
вчера
15:55
Банк России с 1 июля ужесточает для МФО правила заключения договоров на микрозаймы
вчера
15:37
Производственная инфляция в США в апреле резко выросла
вчера
15:13
Доля беспилотных грузовиков в автомобильных перевозках к 2035 г может составить около 19%
вчера
15:03
Суд отклонил апелляцию ВЭБа на отказ в иске к минстрою Кузбасса на 983 млн руб
вчера
15:00
Саудовская Аравия в марте-апреле снизила нефтедобычу в полтора раза, а Иран - на 12%
вчера
15:00
ОПЕК СОХРАНИЛА ОЦЕНКУ РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ ВНЕ ОПЕК+ В 2026 ГОДУ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ ЕЕ В СРЕДНЕМ НА УРОВНЕ 54,83 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ – ДОКЛАД
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.