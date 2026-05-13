Производственная инфляция в США в апреле резко выросла

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в марте (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.5%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 6.0% против 4.3% в марте (пересмотрено с 4.0%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 4.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в марте (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 5.2% против 4.0% в марте (пересмотрено с 3.8%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.3%.