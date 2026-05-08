Объём товарных запасов на оптовых складах в США в марте вырос на 1.3%

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в марте вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.9% в феврале (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 1.4%.

Объём оптовых продаж в марте вырос на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 2.6% в феврале (пересмотрено с +2.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в марте составил 1.21 против 1.30 годом ранее.

