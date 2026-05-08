Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в мае снизился, инфляционные ожидания уменьшились

Согласно предварительному отчёту университета Мичигана, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 48.2 пункта против 49.8 в апреле. Первоначально в апреле показатель снизился к историческому минимуму 47.6, но затем был пересмотрен в сторону повышения.

Аналитики прогнозировали незначительное изменение индекса в мае - до 49.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, составил 4.5% против 4.7% в конце апреля (в начале апреля – 4.8%).

