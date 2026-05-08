Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле выросло на 115 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле выросло на 115 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 65 тыс.

Данные по числу рабочих мест за март пересмотрены в лучшую сторону – со 178 тыс. до 185 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в апреле увеличилось на 123 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 73 тыс.

В отчёте NFP говорится, что рост числа рабочих мест наблюдался в здравоохранении, транспорте, складском хозяйстве и розничной торговле. Занятость в федеральном правительстве продолжила снижаться.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в апреле выросло почти на 54 тыс., в сфере частных образовательных услуг сократилось на 7.8 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 7 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 14 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 17.2 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 21.8 тыс., в оптовой торговле – выросло на 6 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 30.3 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 11 тыс., в сфере информационных технологий снизилось на 13 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 5.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 9 тыс. после повышения на 16 тыс. в марте. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 2 тыс. после расширения на 15 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 3 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сузилась на 0.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в апреле сократилось в целом на 8 тыс. по сравнению с мартом. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 7.2 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в марте снизилось на 603 тыс. до 23.31 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в апреле не изменился и составил 4.3%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в апреле выросло на 134 тыс. до 7.37 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 226 тыс. до 162.62 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 188 тыс. до 104.96 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения уменьшилась на 92 тыс. до 170 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем составил 61.8%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.86 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в апреле увеличилось с учётом сезонных колебаний на 12 тыс. до 1.83 млн, составив 25.3% от общего числа безработных против 25.4% в марте и 25.7% годом ранее.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 108 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.511 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, в апреле сократилось на 424 тыс. до 134.25 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 123 тыс. до 28.41 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 445 тыс. до 4.94 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.2 п.п. по сравнению с мартом и составил 8.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в апреле 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в апреле составила 34.3 часа против 34.2 в марте.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.41 долл против 37.35 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В марте почасовая зарплата выросла также на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в апреле выросла на 3.6% против 3.5% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в апреле повысилась до 1283.16 долл в сравнении с 1277.37 долл в марте.