Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.3 часа против 34.2 в марте.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.41 долл против 37.35 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В марте почасовая зарплата выросла также на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в апреле выросла на 3.6% против 3.5% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в апреле повысилась до 1283.16 долл в сравнении с 1277.37 долл в марте.