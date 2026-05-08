Курс доллара 74.6209   Курс евро 87.8897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2026 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.3 часа против 34.2 в марте.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.41 долл против 37.35 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В марте почасовая зарплата выросла также на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в апреле выросла на 3.6% против 3.5% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в апреле повысилась до 1283.16 долл в сравнении с 1277.37 долл в марте.

Другие новости

сегодня
16:21
Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле выросло на 115 тыс. (расширенное сообщение)
сегодня
16:17
Авиакомпания "Победа" подала иск к киргизской RM Design and Development
сегодня
16:06
Международные резервы РФ с 24 апреля по 1 мая снизились на 1,8%, до $757,5 млрд - ЦБ
сегодня
15:47
EUROCLEAR С 2024 ГОДА НАПРАВИЛ УКРАИНЕ УЖЕ 6,6 МЛРД ЕВРО ДОХОДОВ ОТ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ - ОТЧЕТ
сегодня
15:42
Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле выросла, средние зарплаты увеличились
сегодня
15:39
Альтернативный уровень безработицы в США в апреле вырос на 0.2 п.п.
сегодня
15:37
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в апреле снизился на 0.1 п.п.
сегодня
15:36
Уровень безработицы в США в апреле не изменился
сегодня
15:35
Число рабочих мест в частном секторе США в апреле увеличилось на 128 тыс.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.