вчера 17:10

Индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 0.6%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в феврале (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 1.0% после снижения на 2.1% за предыдущие полгода.

