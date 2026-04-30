Курс доллара 74.8014   Курс евро 88.6429  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2026 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 17:07

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в апреле вышел в область спада

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в апреле снизился до 49.2 против 52.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 54.8.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
17:38
"Газпром" по итогам 2025 г нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай на 24,8%
вчера
17:24
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ С ПЯТНИЦЫ - 10,96 РУБ, ДОЛЛАРА - 74,80 РУБ, ЕВРО - 88,64 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:10
Индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 0.6%
вчера
17:09
ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В РОССИИ ПРОХОДИТ ТЯЖЕЛО, ПОГОДА АНОМАЛЬНАЯ, МНОГО ОСАДКОВ - ЛУТ
вчера
17:07
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в апреле вышел в область спада
вчера
17:04
Azur Air устранила почти все замечания по итогам проверки Ространснадзора - Ядров
вчера
16:51
Торговый оборот Узбекистана и России в I квартале вырос на 23,2% - до $3,28 млрд
вчера
16:40
БЫВШИЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ УК "РОСНАНО" НЕ ПРИЗНАЛИ ВИНУ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ С УЩЕРБОМ В 52 МЛРД РУБ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ ИЗ СУДА
вчера
16:30
Правительство РФ утвердило список нефтяников для соглашений о стабилизации рынка топлива
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.