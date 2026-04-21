21 апреля 2026 г.
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте вырос на 1.5%

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в марте вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 73.7 пункта против 72.6 в феврале (пересмотрен с 72.1) в сравнении с рекордно низкими значениями 70.6 - в январе 2025 года и 70.8 - в январе 2026 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя.

В годовом сравнении индекс снизился на 1.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в марте, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

