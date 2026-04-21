Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.4%

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после нулевого изменения в январе (пересмотрено с -0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в январе (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.33 против 1.39 годом ранее.

