Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% после его роста на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.6%).
В годовом сравнении розничные продажи расширились на 4.0%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в марте вырос на 1.9% после увеличения на 0.7% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики прогнозировали повышение базовых продаж в марте на 1.3%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 5.5%.