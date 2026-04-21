Курс доллара 74.5897   Курс евро 87.7659  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
Объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.7%
Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4% после его роста на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.6%).

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 4.0%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в марте вырос на 1.9% после увеличения на 0.7% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение базовых продаж в марте на 1.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 5.5%.

© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.