mfd.ru — Финансовые новости — 15 апреля 2026 г.
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.1 млн баррелей

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 апреля, выросли на 6.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.63 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.36 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.7 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.9 млн барр., запасы бензина сократились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн барр.

