mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2026 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:17

Индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле снизился

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле составил 34 пункта против 38 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение индекса до 37 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

