Компонента занятости индекса ISM Services США в марте опустилась в область спада

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизилась до 45.2 пункта против 51.8 месяцем ранее.
Индикатор опустился ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.
Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.