6 апреля 2026 г. Компонента занятости индекса ISM Services США в марте опустилась в область спада
Компонента занятости индекса ISM Services США в марте опустилась в область спада

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизилась до 45.2 пункта против 51.8 месяцем ранее.

Индикатор опустился ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

Другие новости

вчера
19:04
Юань на Мосбирже по итогам торгов упал до 11,48 руб
вчера
18:55
ВСЕ СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА, ВКЛЮЧАЯ ИРАН, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ЭКСПОРТ НЕФТИ ЧЕРЕЗ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ - ПОСОЛ ИРАНА В МОСКВЕ РИА НОВОСТИ
вчера
18:32
Фермерствам были предоставлены меры поддержки по внедрению маркировки - Минпромторг РФ
вчера
18:13
Минэкономразвития России завершило работу над проектом Стратегии по креативной экономике
вчера
17:09
Компонента занятости индекса ISM Services США в марте опустилась в область спада
вчера
17:04
Индекс ISM Services США в марте снизился
вчера
16:29
РФ выступает за развитие экономического взаимодействия с исламским миром - Лавров
вчера
15:56
Из-за атаки Киева на объекты КТК загорелись 4 резервуара с нефтепродуктами - МО РФ
вчера
15:40
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает шестую сессию подряд
