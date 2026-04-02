Число повторных обращений по безработице в США выросло на 25 тыс.

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 марта, составило 202 тыс., уменьшившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс., пересмотрено с 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 марта, выросло на 25 тыс. и составило 1.841 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.816 млн, пересмотрен с 1.819 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.839 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 марта, сократилось на 63.8 тыс. и составило 2.07 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.104 млн.