Курс доллара 82.1314   Курс евро 95.0038  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:24

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в марте составил 53.3.

Показатель пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 55.5. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 53.9.

В феврале значение индекса составило 56.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине марте составил 3.8% против 3.4% в начале месяца и феврале.

Другие новости

сегодня
17:24
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.