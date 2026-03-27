Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в марте составил 53.3.

Показатель пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 55.5. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 53.9.

В феврале значение индекса составило 56.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине марте составил 3.8% против 3.4% в начале месяца и феврале.