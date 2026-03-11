Курс доллара 79.0680   Курс евро 91.9378  
Годовая инфляция в США в феврале составила 2.4%...
вчера 15:34

Годовая инфляция в США в феврале составила 2.4%, как и в январе

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.2% в январе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.4%, как и в январе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.3% в январе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.5%, как и в январе.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в январе. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.4%.

