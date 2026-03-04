Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале умеренно выросла

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале выросла до 51.8 пункта против 50.3 месяцем ранее.
Индикатор остался выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.
Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.