Курс доллара 77.1734   Курс евро 90.7307  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 марта 2026 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 18:03

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в феврале выросла, превысив прогноз

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в феврале выросла до 70.5 против 59.0 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 60.6.

Другие новости

вчера
19:01
ЮАНЬ НА МОСБИРЖЕ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПОДРОС НА 2 КОП, ДО 11,22 РУБ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
18:46
РКН не закрывал возможность прямого подключения к иностранным VPN-серверам - ведомство
вчера
18:33
Премьер Словакии сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"
вчера
18:06
Эксперт ждет ценовой шок на газовом рынке Европы, если конфликт вокруг Ормуза затянется
вчера
18:03
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в феврале выросла, превысив прогноз
вчера
18:02
Индекс ISM Manufacturing США в феврале умеренно снизился
вчера
17:57
Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 17e
вчера
17:50
Индекс PMI Manufacturing США за февраль пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:45
Биржевая цена серебра перешла к снижению вечером
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.